Японский автопроизводитель Toyota, покинувший российский рынок, сообщил, что осенью 2023 года покупателям будет представлена новая версия легендарного внедорожника Rankle 70, пишет издание EADaily.
"Он вот-вот выйдет!" — подтвердил информацию крупный японский автомобильный портал.
По словам инсайдеров, модель сможет порадовать автолюбителей классическими чертами: круглой передней оптикой и 2,8-литровым дизельным силовым агрегатом.
Даже японцы, отдающие предпочтение малолитражным моделям, с нетерпением ждут новинку. Внедорожник нужен не только частым лицам, но и коммерческим структурам, и дорожным службам.
Россиянам остаётся надеяться, что легенда появится и у нас в стране по схеме параллельного импорта.
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