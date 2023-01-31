Компания Toyota объявила о возвращении на конвейер легендарного внедорожника Rankle 70

Японский автопроизводитель Toyota, покинувший российский рынок, сообщил, что осенью 2023 года покупателям будет представлена новая версия легендарного внедорожника Rankle 70, пишет издание EADaily.

"Он вот-вот выйдет!" — подтвердил информацию крупный японский автомобильный портал.

По словам инсайдеров, модель сможет порадовать автолюбителей классическими чертами: круглой передней оптикой и 2,8-литровым дизельным силовым агрегатом.

Даже японцы, отдающие предпочтение малолитражным моделям, с нетерпением ждут новинку. Внедорожник нужен не только частым лицам, но и коммерческим структурам, и дорожным службам.

Россиянам остаётся надеяться, что легенда появится и у нас в стране по схеме параллельного импорта.