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Похмелкин: система ОСАГО не идеальна, но реформы могут ухудшить ситуацию

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Существующую систему выплат по ОСАГО необходимо реформировать, но делать надо это очень аккуратно, уверен бывший парламентарий, глава "Движения автомобилистов России" Виктор Похмелкин.

Похмелкин: система ОСАГО не идеальна, но реформы могут ухудшить ситуацию

Он напомнил, что ещё несколько лет назад все страховые компании по-разному оценивали ущерб в случае дорожного происшествия.

"Сегодня есть единая методика, что уже хорошо. Когда их было несколько, был разнобой", — напомнил юрист в интервью Общественной Службе Новостей.

В настоящее время сами страховщики решают, как возмещать убытки пострадавшему: деньгами или ремонтом. Такая ситуация, подчеркнул Похмелкин, устраивает не всех автовладельцев, многие предпочитают сами делать выбор. Чтобы это исправить, нужно менять законодательство.

"Нет предела совершенству, есть что менять в лучшую сторону, но делать это нужно очень аккуратно и осторожно. Как бы не ухудшить ситуацию", — пояснил экс-депутат.

Любое неосторожное решение может нарушить существующую стабильность на рынке, потому к вопросу нужно подходить взвешенно и после тщательного обсуждения.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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