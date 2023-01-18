Похмелкин: система ОСАГО не идеальна, но реформы могут ухудшить ситуацию

Существующую систему выплат по ОСАГО необходимо реформировать, но делать надо это очень аккуратно, уверен бывший парламентарий, глава "Движения автомобилистов России" Виктор Похмелкин.

Он напомнил, что ещё несколько лет назад все страховые компании по-разному оценивали ущерб в случае дорожного происшествия.

"Сегодня есть единая методика, что уже хорошо. Когда их было несколько, был разнобой", — напомнил юрист в интервью Общественной Службе Новостей.

В настоящее время сами страховщики решают, как возмещать убытки пострадавшему: деньгами или ремонтом. Такая ситуация, подчеркнул Похмелкин, устраивает не всех автовладельцев, многие предпочитают сами делать выбор. Чтобы это исправить, нужно менять законодательство.

"Нет предела совершенству, есть что менять в лучшую сторону, но делать это нужно очень аккуратно и осторожно. Как бы не ухудшить ситуацию", — пояснил экс-депутат.

Любое неосторожное решение может нарушить существующую стабильность на рынке, потому к вопросу нужно подходить взвешенно и после тщательного обсуждения.