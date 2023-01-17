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Эксперт: временная отмена ОСАГО — это большая победа автовладельца

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В Госдуме готовы обсудить временную отмену ОСАГО.

Эксперт: временная отмена ОСАГО — это большая победа автовладельца

О том, какая есть альтернатива ОСАГО, в беседе с изданием Pravda.Ru рассказал президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.

"Это настолько потрясающая мысль, что я даже не поверил своим ушам, что такое может быть. Хорошая идея. Очень хорошая идея отмена ОСАГО, потому что проблем сегодня у полиса больше, чем когда бы то ни было. Понятно, что трудно стало ремонтировать, потому что нет запчастей, понятно, что страховые компании жульничали, а теперь жульничают еще больше на фоне всяких проблем. Очевидно, что у водителей, автовладельцев нет доверия к ОСАГО уже давно, и количество нежелающих заключать договор ОСАГО постоянно растет", — отметил аналитик.

По его словам, если в Европе за пять лет обязательное страхование встало на ноги и стало институтом, который защищает права автовладельца, то в РФ за 20 лет это стало головной болью для автовладельца, которая никакие права автовладельца фактически не защищает, а только фактически вводит его во всевозможные убытки.

"То есть сегодня репутация, подвожу итог, у ОСАГО сегодня такая, что предложение очень здравое, надо просто похоронить его. Но когда настанет время возрождения — не отдавать его в руки частных страховых компаний. Надо будет создавать государственные страховые компании, которые не будут заинтересованы обманывать, жульничать, уменьшать размеры выплат разными путями, не выплачивать. Что там они еще практикуют? Да что угодно. Понятное дело, частные компании заинтересованы в получении денег, для них всё равно это бизнес. А если это будет государственные страховые компании, я вас уверяю, у них никакого интереса в получении прибыли, соответственно, в обмане автовладельцев не будет", — подчеркнул Травин.

По его словам, альтернативы ОСАГО сейчас нет никакой. Альтернатива — это карман виновника ДТП. Просто все должны иметь в виду, что сегодня не хватает денег по ОСАГО на ремонт — приходят к виновнику и просят доплачивать, "потому что по ОСАНГО не хватило".

"Поэтому так и так всё равно во множестве виновник платит из своего кармана сегодня, хотя застраховал свою ответственность. Поэтому не привыкать, когда не будет страхования, нашему брату всё равно платить из своего кармана", — подытожил эксперт.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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