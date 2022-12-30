Моржаретто: подешевели бюджетные авто, хорошие — подорожали

Цены на авто в России продолжают стабилизироваться. Они снизились на 18 процентов по ряду брендов по сравнению с мартом, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

А о том, что означает стабилизация, и как нам относиться к словам заявления вице-премьера, в разговоре с корреспондентом Pravda.Ru рассказал автомобильный эксперт Игорь Моржаретто.

"Ни в коем случае не хочу оспаривать мнение уважаемого вице-премьера, но тут есть одна тонкость. У нас рынок изменился структурно. У нас на рынке очень много сейчас автомобилей, больше 40 процентов — это бюджетные автомобили парка Lada, стоимость которых до миллиона рублей. Продажи дорогих автомобилей, наоборот, упали, потому что большинство тех производителей, которые продавали дорогие машины, вообще с рынка ушли", — отметил обозреватель.

По его словам, можно говорить, что в среднем цены снижаются, но надо понимать, что это именно "средняя температура по больнице". А конкретно те автомобили, которые продаются на рынке, дешевле не стали. Потому что ушли производители дорогих машин. Отсюда и снижение средней цены.

"Не надо заниматься самообманом. На вторичном рынке снижаются цены, потому что там действительно идет конкуренция. На рынке новых машин это, к сожалению, пока что не наступило, разве что начинают между собой конкурировать производители китайские. Они действительно снижают цены на многие модели, но, во-первых, не на все, во-вторых, нужно говорить, что это идет конкуренция между тремя китайскими компаниями, которые заняли большую долю на нашем рынке в последнее время, но не являются пока лидерами. Дальше, я надеюсь, китайцы будут между собой конкурировать, может быть, цены ещё каким-то образом снизятся, или появятся хотя бы бюджетные модели у китайцев", — подчеркнул Моржаретто.

Сегодня в сегменте от миллиона до двух вообще ничего нет. В принципе ничего нет. Сейчас есть бюджетные модели АвтоВАЗа в районе миллиона, и дальше начинается всё от двух миллионов и выше, ответил эксперт на вопрос о нынешней ценовой нише новых авто.