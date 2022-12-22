Редко какой автолюбитель оставит своего железного любимца без присмотра на долгое время — ведь денег машина стоит немалых, а лишиться её можно всего за несколько минут. Поэтому вопрос выбора сигнализации для машины — довольно актуальный и по сей день. Эксперты ГК "АвтоСпецЦентр" специально для читателей Pravda.Ru рассказали, на что стоит обращать внимание при выборе сигнального устройства.
"Всегда обращайте внимание на стоимость — самые бюджетные сигнализации имеют простой принцип работы. Простые автомобильные сигнализации блокируют только центральный замок автомобиля, позволяют дистанционно открывать и закрывать двери. Более сложные системы, кроме этого, блокируют ещё и запуск двигателя, работу бензонасоса, закрывают отдельные замки капота и багажника", — отмечают эксперты.
Проверить сигнализацию просто: устройство должно сработать при открытии дверей или багажника, если противоугонная система активирована.
Причинами отсутствия звукового сигнала могут быть:
Если с ними всё в порядке, а сигнализация по-прежнему не работает, стоит обратиться в сервисный центр официального дилера для выявления причин поломки.
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