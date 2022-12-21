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В Сети опубликовали рендеры 7-местного кроссовера Lada за 2,4 млн рублей

Авто

В Сети опубликовали рендеры 7-местного кроссовера Lada за 2,4 млн рублей от отечественного дизайнера.

Платформа CMF-B предназначена для создания компактных автомобилей. Однако с помощью модификаций конструкция позволяет выпускать и крупные кроссоверы. Данные модели очень актуальны для российского рынка, т.к. многие западные производители ушли из страны.

Отечественный дизайнер решил показать, как мог бы выглядеть кроссовер от "АвтоВАЗа". Портал Naavtotrasse полагает, что данная модель может стать конкурентом Nissan Pathfinder. Об этом свидетельствует рельефный кузов и подключаемый полный привод.

Фоторендер кроссовера Lada
Фоторендер кроссовера Lada
 
По оснащению во всех версиях полноценного 7-местного кроссовера будут использовать 1,8-литровый двигатель. В остальном это будет практически копия Vesta.

Предполагаемая цена такой модели может варьироваться от 2 до 2,4 млн рублей.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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