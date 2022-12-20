Новейший кроссовер УРАЛ-4320 2022-2023 за 1,2 млн рублей представлен на фоторендерах

Российская компания "АвтоВАЗ" заявила, что будет заниматься возрождением завода под Санкт-Петербургом, который ранее принадлежал Nissan. Однако эти заявления в ближайшее время осуществить не удастся, так как даже свой завод "АвтоВАЗ" не может загрузить, а есть ещё предприятие в городе Ижевск.

Привлечение стороннего партнёра может стать выходом для восстановления производства под Питером.

"По мнению ряда аналитиков, в предприятии заинтересован FAW, у которого нет локализованного производства в России, но есть несколько перспективных и дешёвых моделей. Поэтому китайская компания выглядит наиболее вероятным партнёром проекта по восстановлению работы на бывшем автозаводе Nissan", — пишет издание Naavtotrasse.

Однако некоторые эксперты считают, что FAW может пойти по пути JAC и автозавод может привлечь, например, УРАЛ. Дизайнер продемонстрировал фоторендеры авто, которое может получиться в результате такого сотрудничества.

Компактный кроссовер УРАЛ-4320 2022-2023 создан на базе одной из моделей FAW и будет полным аналогом китайского прототипа.

Визуал кроссовера приятный: простой кузов, заметный уклон крыши, придающий вид спортивной машины, большая радиаторная решётка спереди, большая головная оптика.

Что касается технической части, то разработчик видит её так:

"Кроссовер УРАЛ будет оснащён безнаддувным двигателем объёмом 1,5 литра, максимальная отдача которого достигает 114 л. с., а крутящий момент — 155 Н*м. В комплекте с мотором предложат на выбор 5-ступенчатую "механику" или 6-диапазонный "автомат". Привод во всех версиях будет только передний".

Базовая цена автомобиля прогнозируется в размере 1,2-1,4 млн рублей, что позволит составить конкуренцию "Москвичу 3".евле "Москвич 3″, что повысит конкурентоспособность на российском рынке, сообщает источник.