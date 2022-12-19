Автомобильный эксперт и руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко пояснил, что за ряд неких нарушений водителям может быть назначены ряд штрафов.
"Не стоит прибегать к домыслам, что свет можно поставить помощнее. Это влияет на техническое состояние автомобиля, на проводку. Может случиться возгорание" — поясняет он одно из правил.
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