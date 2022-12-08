Эксперт Баканов: ушедшие с рынка РФ марки автомобилей не вернутся в 2023 году

Россиянам не стоит ждать возвращения иномарок на российский рынок в следующем году. Об этом заявил автомобильный журналист Пётр Баканов.

В интервью Телеканалу "360" он отметил, что ожидается приход новых малоизвестных брендов в Россию. Речь идёт в первую очередь об автомобилях Skywell и Voyah, пояснил эксперт. По его словам, лидерами в низшем ценовом сегменте будут "Автоваз" и китайские производители.

"Скорее всего, из брендов никто не вернётся", — указал Баканов.

Кроме того, он добавил, что рынок вторичных машин находится практически в неподвижном состоянии из-за отсутствия большого спроса. Как пояснил эксперт, сейчас россияне покупают автомобили только в том случае, если они им очень нужны.

Баканов также подчеркнул: "Автоваз" продолжит постепенно повышать стоимость своих моделей. "Вторичка" подорожает лишь в том случае, если курс иностранных валют будет расти, заключил специалист.

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