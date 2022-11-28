В России снова появятся реэкспортные автомобили Lada

В позднем Советском Союзе существовало такое понятие, как "реэкспортный автомобиль" — проданный за границу через "Автоэкспорт", но потом частным порядком ввезённый обратно в СССР.

Сегодня существует вероятность, что эта схема заработает опять.

Частным еврокомпаниям больше невыгодно продавать новые машины из РФ, хотя некоторые из них (особенно, Niva) ещё недавно пользовались на Западе весьма устойчивым спросом, несмотря на отсутствие компании АВТОВАЗ в ЕС на официальном уровне.

И дело не в нынешней политической ситуации, поскольку параллельный импорт всё равно неплохо работает в обе стороны. Дело в другом, пишет "За рулём".

"В РФ Lada стоят сейчас таких денег, что мне выгоднее перегнать туда весь свой сток и продать машины там", — рассказывает один из еврокоммерсантов, занимающийся продажей автомобилей с АВТОВАЗа в ФРГ.

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