Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Генштаб ВСУ: ВС РФ перешли в наступление в Харьковской области 
Депутат Драпеко: Пугачёвой не будет прощения
Газманов молчал о проблемах в семье 18 лет: "Дочке пендель не дашь"
Юрист: "Алкоголь по почте — страна в пропасть"
Зеленский прогнал Порошенко с церемонии возле мемориала "Жертвам голодомора"
Доктор Абакумов назвал три условия, соблюдение которых защитит от ОРВИ зимой
ЦБ РФ: курс доллара на 29 ноября повысился до 60,75 рубля
Эксперт: террористическая Украина сегодня опасна для своих соседей
Кнутов: ВС РФ могут доставить ВСУ неприятности при использовании снарядов Boeing

В России снова появятся реэкспортные автомобили Lada

Авто

В позднем Советском Союзе существовало такое понятие, как "реэкспортный автомобиль" — проданный за границу через "Автоэкспорт", но потом частным порядком ввезённый обратно в СССР.

В России снова появятся реэкспортные автомобили Lada

Сегодня существует вероятность, что эта схема заработает опять.

Частным еврокомпаниям больше невыгодно продавать новые машины из РФ, хотя некоторые из них (особенно, Niva) ещё недавно пользовались на Западе весьма устойчивым спросом, несмотря на отсутствие компании АВТОВАЗ в ЕС на официальном уровне.

И дело не в нынешней политической ситуации, поскольку параллельный импорт всё равно неплохо работает в обе стороны. Дело в другом, пишет "За рулём".

"В РФ Lada стоят сейчас таких денег, что мне выгоднее перегнать туда весь свой сток и продать машины там", — рассказывает один из еврокоммерсантов, занимающийся продажей автомобилей с АВТОВАЗа в ФРГ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Популярное
NYT: войска ВСУ проявили изобретательность при ударе по крейсеру "Москва" ВМФ РФ

Аналитики The New York Times "похвалили" ВСУ за изобретательность при ударах по Змеиному и крейсеру "Москва".

NYT: войска ВСУ проявили изобретательность при ударе по крейсеру "Москва" ВМФ РФ
В ЛНР разбили бригаду ВСУ, которая расстреляла пленных русских солдат в Макеевке
В ЛНР разбили бригаду ВСУ, которая расстреляла пленных русских солдат в Макеевке
Ракеты ВКС РФ поразили крупный железнодорожный узел в Днепропетровской области
Баширов: смерть Макея – ответ на вопрос "почему Путин не полетел на Бали"
Мадлен Олбрайт могла бы научить Россию внешней политике Сергей Лебедев Электричество из космоса: фантастика станет реальностью Юрий Носовский Знак зодиака 28 ноября: знаменитые Стрельцы Соломон Соловьев
Разведчики группировки "О" ВС РФ посадили дрон ВСУ с помощью системы РЭБ
В ночь на 27 ноября ВС РФ нанесли ракетный удар по объектам ВСУ в Запорожье
Генштаб ВСУ сообщил, что ВС РФ перешли в наступление на Купянском направлении
Генштаб ВСУ сообщил, что ВС РФ перешли в наступление на Купянском направлении
Последние материалы
Юрист: "Алкоголь по почте — страна в пропасть"
Газманов молчал о проблемах в семье 18 лет: "Дочке пендель не дашь"
Зеленский прогнал Порошенко с церемонии возле мемориала "Жертвам голодомора"
Доктор Абакумов назвал три условия, соблюдение которых защитит от ОРВИ зимой
ЦБ РФ: курс доллара на 29 ноября повысился до 60,75 рубля
Эксперт: террористическая Украина сегодня опасна для своих соседей
Кнутов: ВС РФ могут доставить ВСУ неприятности при использовании снарядов Boeing
Токаев поддержал идею Путина о союзе РФ, Казахстана и Узбекистана
Офицер ЛНР: бойцам ВСУ не дают сдаваться в плен в Артёмовске заградотряды
Вассерман назвал планы Киева захватить Крым дурью: у ВСУ ничего не получится
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников