Мишин: быстрее всего стираются шины с высокими сцепными свойствами

Шинный эксперт Сергей Мишин рассказал, что быстрее всего стираются покрышки, которые имеют высокие эксплуатационные показатели.

"Быстрее всего стираются те покрышки, у которых высокие сцепные свойства на асфальте. Это происходит потому, что когда шины хорошо держат дорогу, то человек, соответственно, начинает и ехать быстрее, резче разгоняться и тормозить, входить с большей скоростью в повороты", — сообщает Газета.Ru.

По его словам, быстрый износ шин чаще наблюдается у внедорожников и суперкаров из-за тяжёлого веса автомобиля и агрессивной езды владельцев.