Шинный эксперт Сергей Мишин рассказал, что быстрее всего стираются покрышки, которые имеют высокие эксплуатационные показатели.
"Быстрее всего стираются те покрышки, у которых высокие сцепные свойства на асфальте. Это происходит потому, что когда шины хорошо держат дорогу, то человек, соответственно, начинает и ехать быстрее, резче разгоняться и тормозить, входить с большей скоростью в повороты", — сообщает Газета.Ru.
По его словам, быстрый износ шин чаще наблюдается у внедорожников и суперкаров из-за тяжёлого веса автомобиля и агрессивной езды владельцев.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Во время сегодняшних ракетных ударов по Украине был поражён жилой дом в Киеве. Судя по обломкам, в него попала натовская ракета.