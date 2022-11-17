Автозавод "Москвич" в производстве машин без китайцев не обойдётся

Возрожденный автомобильный завод "Москвич" получил от Росстандарта одобрение на два типа машин, которые будут собирать на предприятии.

Автомобили уже получили названия "Москвич 3" и "Москвич 3е".

Первый будет выпускать в версиях с бензомоторами — атмосферным (мощность 109 лошадиных сил, с МКПП) и наддувным (мощность 150 лошадиных сил, комплектация МКПП или вариатор). "Москвич 3" представляет собой модификацию компактного китайского паркетника JAC JS4, пишет "За рулём".

Второе авто также копирует китайский, но уже электрический JAC iEVs4. "Москвич 3е" похвастается электродвижком SY Power TZ200XSIEM1 мощностью 68 лошадиных сил. Запас хода на одном заряде составляет 410 километров.

В следующем году завод должен выпустить 50 тысяч автомобилей, из которых 10 тысяч будут электрическими.