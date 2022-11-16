Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Астролог Левин: отступать будем до декабря
Минобороны России: ВСУ потеряли в ЛНР более 100 солдат убитыми и ранеными
Олаф Шольц: "Неважно, чья ракета упала — виновата Россия"
Песков о падении ракеты в Польше: "Истеричная оголтело-русофобская реакция"
Эксперт Подберёзкин: целью дорогостоящей ракеты РФ не мог стать польский трактор
Сладков: десантники ВДВ РФ сожгли гаубицу М777 ВСУ на правобережье Днепра
Александр Буйнов признался, что супруга регулярно поднимает на него руку
Минобороны РФ: в Польше упали элементы украинской системы С-300
AP: чиновники из США допустили, что упавшая в Польше ракета была выпущена ВСУ

Что забывают в каршеринге: банка огурцов, бабушка, ворона

Авто

С начала 2022 года в службу поддержки одной из каршеринговых компаний поступило около 26 тысяч обращений о забытых и найденных вещах в авто.

Что забывают в каршеринге: банка огурцов, бабушка, ворона

По статистике, 80 процентов всех забытых вещей возвращают хозяевам в течение первых двух часов, пишет издание "За рулём", ссылаясь на каршеринг-сервис Ситидрайв.

Вот ТОП вещей, которые чаще всего забывали:

  • перчатки, шарфы и шапки (характерно, что шапки серого цвета теряются чаще остальных),
  • провода для зарядки,
  • наушники (чаще теряется один наушник),
  • ключи,
  • детские вещи и игрушки,
  • зонты.

Также пользователи оставляют в машинах сумки, обувь и пакеты с продуктами.

Однако есть и список весьма необычных "находок":

  • бабушку (причем за этот год их оставляли в машине два раза),
  • свадебное платье,
  • набор банных принадлежностей,
  • набор из топора, провода и банки солёных огурцов,
  • заварочный чайник,
  • подкову,
  • кошка, пес и… ворона,
  • лоток для кота,
  • календарь с изображением АО "Юго-Западная ТЭЦ",
  • три десятка банок для мёда,
  • рулон пузырчатой пленки.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Игорь Моржаретто
Популярное
Мир. Новости мира
Шурыгин: удары ВС РФ по Украине — военная тактика, а не политика

По словам военного эксперта Шурыгина, удары не связаны с политикой, а всего лишь демонстрируют грамотную военную тактику.

Шурыгин: удары ВС РФ по Украине — военная тактика, а не политика
Кадыров назвал смешными условия Зеленского для переговоров
Силовые структуры
Кадыров назвал смешными условия Зеленского для переговоров
Силовые структуры
Байден: "Я не хочу говорить этого, но ракета в Польшу попала не из России"
Силовые структуры
Глава Луганской ОВА Гайдай заявил о смещении линии фронта к крупным городам ЛНР
Соломон Соловьев Знак зодиака 16 ноября: знаменитые Скорпионы Соломон Соловьев Сергей Лебедев Большие города от загрязнения спасёт только сознательный отказ от автомобилей Сергей Лебедев Ольга Лебедева Прилёт ракет в Польшу: "А уж не сами ли поляки?" Ольга Лебедева
Мир. Новости мира
В Польше в результате падения ракет погибли два человека
Мир. Новости мира
Лавров: требования Зеленского для продолжения переговоров неадекватны
Минобороны: армия России уничтожила до 1400 военных ВСУ в боях за Павловку
Силовые структуры
Минобороны: армия России уничтожила до 1400 военных ВСУ в боях за Павловку
Последние материалы
Минобороны России: ВСУ потеряли в ЛНР более 100 солдат убитыми и ранеными
Олаф Шольц: "Неважно, чья ракета упала — виновата Россия"
Песков о падении ракеты в Польше: "Истеричная оголтело-русофобская реакция"
Эксперт Подберёзкин: целью дорогостоящей ракеты РФ не мог стать польский трактор
Сладков: десантники ВДВ РФ сожгли гаубицу М777 ВСУ на правобережье Днепра
Александр Буйнов признался, что супруга регулярно поднимает на него руку
Что забывают в каршеринге: банка огурцов, бабушка, ворона
Минобороны РФ: в Польше упали элементы украинской системы С-300
AP: чиновники из США допустили, что упавшая в Польше ракета была выпущена ВСУ
Большие города от загрязнения спасёт только сознательный отказ от автомобилей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников