Что забывают в каршеринге: банка огурцов, бабушка, ворона

С начала 2022 года в службу поддержки одной из каршеринговых компаний поступило около 26 тысяч обращений о забытых и найденных вещах в авто.

По статистике, 80 процентов всех забытых вещей возвращают хозяевам в течение первых двух часов, пишет издание "За рулём", ссылаясь на каршеринг-сервис Ситидрайв.

Вот ТОП вещей, которые чаще всего забывали:

перчатки, шарфы и шапки (характерно, что шапки серого цвета теряются чаще остальных),

провода для зарядки,

наушники (чаще теряется один наушник),

ключи,

детские вещи и игрушки,

зонты.

Также пользователи оставляют в машинах сумки, обувь и пакеты с продуктами.

Однако есть и список весьма необычных "находок":

бабушку (причем за этот год их оставляли в машине два раза),

свадебное платье,

набор банных принадлежностей,

набор из топора, провода и банки солёных огурцов,

заварочный чайник,

подкову,

кошка, пес и… ворона,

лоток для кота,

календарь с изображением АО "Юго-Западная ТЭЦ",

три десятка банок для мёда,

рулон пузырчатой пленки.