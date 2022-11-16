С начала 2022 года в службу поддержки одной из каршеринговых компаний поступило около 26 тысяч обращений о забытых и найденных вещах в авто.
По статистике, 80 процентов всех забытых вещей возвращают хозяевам в течение первых двух часов, пишет издание "За рулём", ссылаясь на каршеринг-сервис Ситидрайв.
Вот ТОП вещей, которые чаще всего забывали:
Также пользователи оставляют в машинах сумки, обувь и пакеты с продуктами.
Однако есть и список весьма необычных "находок":
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