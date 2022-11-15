Электромобиль стартапа Кама будет называться "Aтом"

Компания-производитель электромобилей "Кама" уточнила сроки и нейминг своего стартапа.

"В III квартале 2023 года команда намерена представить функциональные прототипы электромобиля "Атом", которые продемонстрируют готовность инженерно-технических решений и IT-разработок", — сообщил генеральный директор компании Кама Игорь Поваразднюк.

Концептуальная идея основана на теории Константина Циолковского о людях-атомах. В проект войдут не только разработка электроавто, но и "создание цифровой среды новой мобильности". Пресс-релиз компании также сообщает, что к 2025 г. такие автомобили станут "частью удобной, стильной и технологичной жизни сообщества атомов-людей".

Первый образец электромобиля был представлен в декабре 2020 г., авто назвали Кама-1. "Атом" абсолютно не связан с проектами Кама-1 и Кама-2.