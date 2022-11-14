В России появится седан Chery Arrizo 6 Pro под брендом Omoda

В Россию приедет китайский седан Chery Arrizo 6 Pro под брендом Omoda.

Точные даты выхода автомобиля из Поднебесной на российском авторынке остаются в тайне. Известно лишь то, что промышленный образец Arrizo 6 Pro был зарегистрирован в базе компании Роспатент ещё 18 марта 2022 года, пишет портал Аutonews.

Под капотом Chery Arrizo 6 установлен атмосферная 1,5-литровая силовая установка мощностью 116 лошадиных сил. Также доступен турбированный двигатель мощностью 156 лошадиных сил. Оба мотора работает совместно с пятиступенчатой механической коробкой передач или вариатором.