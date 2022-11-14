Когда-то человек придумал велосипед. Затем придумал установить на него мотор, чем свел человеческие усилия к нулю.
Одним из первых мопедов (мопед — мотоцикл педальный) или точнее мотовелосипедов была модель В-901.
Сделан он на Харьковском велосипедном заводе (производство началось с 1958 года). По сути, авторы спроектировали металлическую раму и установили на нее односкоростной бензомотор с мощностью 1 л. с. Вес мотовелосипеда — 27 кг.
Если двигатель получал нагрузку, с которой ему было трудно справиться, ездок "помогал машине педалями".
По асфальтовом шоссе В-901 мог разогнаться до 35 километров в час. Расход бензина — 1,2 литра на 100 км. Бак рассчитан почти на 200 километров пути.
Эта техника была достаточно популярна в то время и выпускалась несколькими заводами, а именно эта модель перестала собираться в 1961 году.
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