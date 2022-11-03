В последние девять месяцев российский авторынок сильно изменился. Ряд некогда доступных и популярных брендов ушли из страны, производство машин прекращено.
Однако у россиян осталась потребность в транспорте. Какое авто можно купить в Оренбургской области за один миллион рублей, выяснило издание 56orb.ru. Подробнее об этом читайте в материале по ссылке.
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