Автоэксперты: в Оренбурге за один млн рублей можно купить достойный автомобиль

В последние девять месяцев российский авторынок сильно изменился. Ряд некогда доступных и популярных брендов ушли из страны, производство машин прекращено.

Однако у россиян осталась потребность в транспорте. Какое авто можно купить в Оренбургской области за один миллион рублей, выяснило издание 56orb.ru. Подробнее об этом читайте в материале по ссылке.