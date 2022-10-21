Правительство РФ разрешило пустить беспилотные грузовики на участок трассы М-11

Правительством одобрен экспериментальный правовой режим на трассе М-11 "Нева", которая соединяет Москву и Санкт-Петербург, сообщили в пресс-службе Минтранса.

Это означает, что ведомство одобрило эксперимент, и на участке трассы появятся беспилотные грузовики.

"Правительство РФ одобрило инициативу о введении экспериментального правового режима (ЭПР) по реализации инициативы "Беспилотные логистические коридоры" на трассе М-11 "Нева", — гласит сообщение Минтранса.

Появление беспилотного логистического коридора запланировано в 2024 году. Участвовать в эксперименте будут компании "Камаз", "Магнит", X5 Logistics и другие.