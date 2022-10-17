Россия и Ирна планируют создать совместную платформу для выпуска машин

В последнее время российско-иранское партнёрство представляется вполне перспективным, в том числе и в автопроме. Из-за экономических санкций Иран уже несколько лет активно развивает собственный автопром. При этом автомобили реализуются не только на внутреннем рынке, но и экспортируются в Казахстан, Грузию, Туркмению, Азербайджан - страны, которые не ограничены в поставках импортных авто из Европы, Японии, США. Как отмечает пресс-служба ГК "АвтоСпецЦентр", Иран и Россия планируют не просто поставлять готовые автомобили, но и создать совместную платформу для выпуска авто.

Скорее всего, в России появится иранская линейка бренда Iran Khodro, модели которого до 2010 года уже поставлялись в РФ. Тогда партнерство было приостановлено из-за низкого экологического класса двигателей иранских авто. Сейчас иранские автомобили оснащены всей необходимой электроникой, что будет их преимуществом перед отечественными моделями в ограниченных комплектациях.

Помимо этого, России будет полезен опыт Ирана в вопросах развития собственного производства и эффективного параллельного импорта, ведь на иранский рынок продолжают поступать европейские премиальные и люксовые автомобили, несмотря на санкции.