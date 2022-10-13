Sony и Honda объединятся для производства электромобилей

Японский электротехнический гигант Sony Group и автомобильная корпорация Honda Motor объявили, что запускают совместную программу по производству электромобилей.

В качестве сборочной площадки был выбран завод Honda Motor в Соединённых Штатах, сообщили представители руководства корпораций на пресс-конференции в Токио.

Первые электрокары с конвейера предприятия сойдут в 2026 году и будут продаваться с использованием Сети.