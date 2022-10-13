Японский электротехнический гигант Sony Group и автомобильная корпорация Honda Motor объявили, что запускают совместную программу по производству электромобилей.
В качестве сборочной площадки был выбран завод Honda Motor в Соединённых Штатах, сообщили представители руководства корпораций на пресс-конференции в Токио.
Первые электрокары с конвейера предприятия сойдут в 2026 году и будут продаваться с использованием Сети.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Вопреки заверениям укропропаганды, которая утверждает, что у русских кончились ракеты, 12 октября ВС РФ продолжили бить по критической инфраструктуре Украины.