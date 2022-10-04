Депутат Госдумы, член комитета по обороне Георгий Карлов отреагировал на слухи о том, что если того потребует ход спецоперации, автомобили, принадлежащие гражданским лицам, могут якобы использовать в военных целях.
Депутат назвал подобные слухи "чушью", о которой в Госдуме сегодня даже никто не помышляет.
"Изъятие техники на нужды спецоперации не обсуждается", — приводит слова Карлова Telegram-канал "Подъём".
Парламентарий отметил, что текущая ситуация не требует столь радикальных мер, и такая возможность даже не упоминается ни на уровне комитета по обороне, ни в целом Госдумы.
"Пусть спят спокойно, ездят, перемещаются, делают всё в соответствии с законом", — добавил Карлов.
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