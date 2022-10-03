Автоэксперт объяснил, как ездить без аварий в осенний период

Автоэксперт Виктор Мартыненко рассказал, как нужно управлять автомобилем осенью, чтобы не попасть в аварию.

По словам эксперта, осенью водитель автомобиля рискует попасть в так называемое аквапланирование, если двигается со скоростью выше 60-80 километров в час. В таком случае колесо не успевает вытеснять из-под себя воду, и машина начинает скользить. Растерявшийся водитель может резко нажать на тормоз, что приведёт к развороту транспортного средства. Так недалеко и до ДТП.

Мартыненко сказал, что легковые переднеприводные автомобили больше подвержены аквапланированию.

"Если вы почувствовали, что на скорости ваш автомобиль как бы начинает плыть, во-первых, никогда не надо держать руль одной рукой, во-вторых, ни в коем случае не отпускать резко педаль газа. Можно немного приотпустить, убрать тягу, чтобы колёса стали вытеснять из-под себя воздух, таким образом автомобиль будет более устойчив. Также никогда не надо прибегать к экстренному торможению", — сообщил Мартыненко в беседе с Радио 1.

Он посоветовал водителям отказаться от экстренного торможения в условиях аквапланирования. Кроме того, автоэксперт порекомендовал владельцам внедорожников сбавлять скорость при пересечении луж, чтобы не обливать водой других участников дорожного движения.