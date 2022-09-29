По мнению депутата Госдумы Евгения Фёдорова, ветераны боевых действий, к которым будут отнесены и участники спецоперации на Украине, должны быть освобождены от уплаты транспортного налога на авто, мощность двигателя которого не превышает 200 л. с.
Соответствующее предложение направлено главе Минтруда Антону Котякову, о чём стало известно RT.
Фёдоров обратил внимание, что в число многочисленных мер поддержки ветеранов боевых действий не входит федеральная льгота по уплате транспортного налога, и единообразия в субъектах РФ по этому вопросу до сих пор нет.
"В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения единой федеральной льготы — освобождения ветеранов боевых действий от уплаты налога с одного транспортного средства мощностью до 200 л. с., оставив за регионами право применять дополнительные льготы, в том числе в отношении автомобилей с большей мощностью двигателя", — сказано в обращении депутата по этому вопросу.
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