Из-за напряжённой геополитической ситуации российские водители с трудом находят качественные и недорогие запчасти. Об этом заявил вице-президент Национального автомобильного союза Вячеслав Субботин.
В интервью изданию "Народные новости" он отметил, что сейчас в автомобильных магазинах довольно сложно купить хорошие запчасти. Эксперт порекомендовал искать сервисы, доставляющие нужные детали, или же приобретать их в интернет-магазинах.
Кроме того, он обратил внимание на то, что на авторынке неплохо зарекомендовали себя запчасти из Китая и Турции.
"Турки во все времена делали хорошие детали. Их запчасти в большом количестве поставляют даже на конвейеры европейских заводов", — сказал вице-президент Национального автомобильного союза.
Субботин также посоветовал опираться на опыт других водителей при ремонте автомобиля. Качественно обслуживать машину можно даже без оригинальных запчастей, заключил эксперт.
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