Субботин: покупая запчасти из Турции и Китая, можно сэкономить на ремонте авто

Из-за напряжённой геополитической ситуации российские водители с трудом находят качественные и недорогие запчасти. Об этом заявил вице-президент Национального автомобильного союза Вячеслав Субботин.

В интервью изданию "Народные новости" он отметил, что сейчас в автомобильных магазинах довольно сложно купить хорошие запчасти. Эксперт порекомендовал искать сервисы, доставляющие нужные детали, или же приобретать их в интернет-магазинах.

Кроме того, он обратил внимание на то, что на авторынке неплохо зарекомендовали себя запчасти из Китая и Турции.

"Турки во все времена делали хорошие детали. Их запчасти в большом количестве поставляют даже на конвейеры европейских заводов", — сказал вице-президент Национального автомобильного союза.

Субботин также посоветовал опираться на опыт других водителей при ремонте автомобиля. Качественно обслуживать машину можно даже без оригинальных запчастей, заключил эксперт.