Полис ОСАГО для автовладельцев, которые часто попадают в ДТП, станет дороже с 13 сентября. Регулятор объяснил расширение коридора базового тарифа подорожанием запчастей.
Сообщается, что страховым компаниям позволили шире менять базовый тариф с учётом индивидуальных рисков водителей.
С сегодняшнего дня базовая ставка ОСАГО будет составлять от 1 646 до 7 535 рублей.
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На Харьковском направлении численность украинских сил превышала российские примерно в восемь раз.