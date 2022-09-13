Обязательная страховка с 13 сентября подорожает для части водителей

Полис ОСАГО для автовладельцев, которые часто попадают в ДТП, станет дороже с 13 сентября. Регулятор объяснил расширение коридора базового тарифа подорожанием запчастей.

Сообщается, что страховым компаниям позволили шире менять базовый тариф с учётом индивидуальных рисков водителей.

С сегодняшнего дня базовая ставка ОСАГО будет составлять от 1 646 до 7 535 рублей.