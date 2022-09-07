Для мэрии Красноярска была проведена закупка двух машин Lada Vesta, заменивших более привычные импортные авто, которые приобретались до этого.
Как сообщает prmira.ru, в мэрии рассказали, что новые "Лады" заменят устаревшие, а также находящиеся в аварийном состоянии автомобили.
Как пояснили в администрации, выбор пал в пользу Lada Vesta по двум причинам: во-первых, бюджет на обновление автопарка был ограничен, а во-вторых, чиновники стремились поддержать отечественных производителей.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Наступление украинской армии на Херсонском направлении идёт тяжело.