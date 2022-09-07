Для мэрии Красноярска были закуплены автомобили Lada Vesta вместо иномарок

Для мэрии Красноярска была проведена закупка двух машин Lada Vesta, заменивших более привычные импортные авто, которые приобретались до этого.

Как сообщает prmira.ru, в мэрии рассказали, что новые "Лады" заменят устаревшие, а также находящиеся в аварийном состоянии автомобили.

Как пояснили в администрации, выбор пал в пользу Lada Vesta по двум причинам: во-первых, бюджет на обновление автопарка был ограничен, а во-вторых, чиновники стремились поддержать отечественных производителей.