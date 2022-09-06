Один из российских порталов по торговле автомобилями опубликовал объявление из Оренбургской области о продаже мотоцикла культовой американской марки Harley-Davidson.
Как гласит описание, мотоцикл был выпущен 10 лет назад, а внешним видом напоминает транспортное средство главного героя фильма "Призрачный гонщик".
Harley-Davidson Flstn Softail Deluxe, Deep Purple, New Cust, именно так, по мнению владельца, звучит полное название модели, имеет небольшой пробег в 22 тысячи километров и приличное техническое состояние.
Первый российский хозяин байка ездил на нём по дорогам подмосковной Барвихи, недалеко от резиденции Президента России, уточняет портал 56orb.ru.
Новому владельцу именитый мотоцикл достанется за 1 миллион 150 тысяч рублей.
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