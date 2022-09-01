Автоэксперт Канаев: изменения правил техосмотра абсолютно обоснованы

Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев заявил, что изменения правил техосмотра абсолютно обоснованы.

С 1 сентября изменились условия техосмотра. Теперь у водителей не будут проверять наличие аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки.

По мнению Канаева, эти предметы никак не влияют на безопасность, и каждый водитель понимает, что им понадобится в случае ДТП. В беседе с RT эксперт отметил, что в случае аварии аптечку или огнетушитель можно позаимствовать у того, кто есть рядом, поэтому проверять их нет смысла.