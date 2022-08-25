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Врач Звонков: при нарушении сердечного ритма можно умереть прямо за рулём авто

Авто

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями не рекомендуется садиться за руль автомобиля. Об этом заявил врач-терапевт Андрей Звонков.

Врач Звонков: при нарушении сердечного ритма можно умереть прямо за рулём авто

В интервью URA.RU специалист сравнил нарушение сердечного ритма с бомбой замедленного действия.

"Человек может умереть прямо за рулём", — сказал врач.

По его словам, пациентам с мерцательной аритмией или сложными формами нарушения сердечного ритма не стоит становиться водителями. Он также добавил, что автомобилисты с высоким давлением могут неожиданно потерять сознание, управляя машиной.

При катаракте и глаукоме тоже не следует водить авто, считает Звонков. Врач подчеркнул: если человек перенёс инсульт и успешно прошёл реабилитацию, ему следует сходить на консультацию к неврологу перед возвращением к вождению.

Помимо этого, эксперт посоветовал не садиться за руль автомобилистам, которые употребляют успокаивающие средства, такие как "Валокордин", ведь подобные лекарства замедляют реакцию.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Игорь Моржаретто
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