Автоэксперт: китайскому автопрому понадобится 10 лет, чтобы заработать репутацию

Старый автомобиль европейского производства уступает новому китайскому в плане гарантии. У первого её уже нет, однако у азиатского автопрома ещё нет репутации надежных производителей. Об этом рассказал автоэксперт Владимир Ларин в беседе с URA.RU.

Специалист заметил, что есть люди, которые предпочитали пересесть с очень неплохих европейских автомобилей на китайские. Вероятно, они привлекают их своей гарантией, так как если возникнут поломки, их будет устранять дилер, пояснил эксперт.

"В этом плане старый европейский автомобиль без гарантии немного проигрывает новому китайцу", — отметил он.

По его словам, есть и такие водители, которые пересесть с любимой марки автомобиля на другую уже не смогут. Они привязаны к одной конкретной марке и переубедить их невозможно.

По мнению Ларина, китайским автопроизводителям потребуется ещё минимум 10 лет, чтобы заработать соответствующую репутацию, которой у них пока нет, среди водителей России.