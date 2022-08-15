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Сломалось авто в глухой местности: возите "полезные" предметы

Авто

Случается, что в глухой местности ломается машина. Что делать в такой ситуации?

Сломалось авто в глухой местности: возите "полезные" предметы

Первое, не паникуйте. Оставьте автомобиль и начните двигаться в обратном направлении в поисках помощи, сообщает автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко.

"Многие не учитывают временной фактор, вечером выехали, начинает темнеть, и это приводит к большим приключениям. Иногда есть смысл лучше оставить автомобиль и выйти в том направлении, как вы ехали, то есть, назад. Хотя бы к тому месту, где более оживленная местность", — цитирует URA. RU специалиста.

По его словам, перед поездкой автовладелец должен быть подготовлен к разным форс-мажорным ситуациям. Также необходимо кого-либо оповестить, куда вы собираетесь. А одному лучше не выезжать, поскольку помощь товарища может понадобиться.

"Допустим, в грязи оступились, подвернули ногу и нужна будет физическая сила", — отметил эксперт.

Он отметил, что в машине должно быть несколько полезных предметов. Например, спички, теплая одежда, зажигалки. Помимо этого, всегда нужно осознанно выбирать маршрут следования, а также техническое состояние машины, подытожил собеседник агентства.

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Автор: Дмитрий Александрович Плотников, Куратор: Игорь Моржаретто
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