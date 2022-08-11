Оформление ДТП через "Госуслуги": есть риск остаться без выплаты

Оформить дорожно-транспортное происшествие по Европротоколу теперь доступно будет через "Госуслуги Авто".

Казалось бы, что это избавит автомобилистов от посещения страховой компании, все данные будут переданы онлайн, но с другой стороны, у нововведения существуют подводные камни.

По мнению вице-председателя общественной организации "Комитет по защите прав автовладельцев", члена Общественной палаты России, автоэксперта Александра Холодова, по Европротоколу сегодня большое количество отказов, потому что они неверно оформлены. Но и нововведение тут не будет панацеей, автовладельцы по-прежнему рискуют ничего не получить.

"Надеюсь, что с помощью новой системы ошибок будет чуть меньше. Но, на мой взгляд, это очередной повод остаться без выплаты. Тем более есть самая большая проблема — если что-то неправильно оформлено в страховке, система нормально это проверить не сможет. То есть в случае, если в так называемый полис ОСАГО без выплат формально забита другая машина в базу, то это не отразится при оформлении ДТП. Система все оформит, а потом уже будут проблемы при получении страховых денег", — цитирует аналитика издание ФАН.

По его словам, нововведение — несомненный шаг вперёд. Однако сам эксперт пока подождал бы, когда систему полностью апробируют и результат для всех будет предсказуемым.