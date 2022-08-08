Как экономить на бензине при поездке на дальние расстояния

В период летних отпусков многие начинающие автолюбители, проводящие свой отдых "на колёсах", часто задаются вопросом, как сэкономить на бензине при поездке на своей машине на дальние расстояния.

Ответ на этот вопрос в беседе с Pravda.Ru дал автоэксперт и автоюрист Дмитрий Славнов.

"Такая проблема насущная, все хотят сэкономить. Многие даже покупают какие-то могущественные фильтры, которые якобы ставятся на топливную магистраль, которые способны "заряжать" бензин, чтобы он там прогорел", — отметил обозреватель.

Оптимальная скорость для экономии бензина

По его словам, всё это не работает. Но сэкономить на бензине действительно можно, говорит специалист.

"Опять же это ехать со скоростью 90 км/ч — это самая оптимальная скорость для машин, если мы где-то находимся на трассе. Во-вторых, вставать за грузовыми машинами, потому что там разряженный воздух, и создается такой мешок, то есть нет вот этого воздуха, который нёс бы сопротивление машин", — перечисляет Славнов.

Кондиционер или открытые окна?

Также он советует не газовать, не ускоряться, поскольку частые разгоны ведут к увеличению расхода топлива. Указывает эксперт и на включённый кондиционер, который "съедает" лошадиные силы, а значит, затрачивает ресурс силового агрегата. А его ресурс — это потребление бензина.

"Кто-то говорит, что мы откроем окна, не будем включать кондиционер. Кто-то говорит, что включаем кондиционер, лучше поедем с комфортом, но потеряем бензин. Но опять же, открытые окна тормозят вашу машину. Поэтому лучше включить кондиционер и ехать. Особо много вы там не сэкономите", — советует автоюрист.

Только проверенные заправки

Но самое главное, что он советует — это заправляться на проверенных заправках. Ведь, если топливо хорошее, значит его сгорание в двигателе будет качественное.

"Можно заправиться некачественным топливом, а потом попасть на ремонт двигателя, что никакой экономии это вам не даст. Ну сэкономите вы там 50 рублей с бака бензина, попадаете на ремонт на 150 тысяч", — уверен собеседник издания.

"Экономная" резина - эти миф

Коснулся он и темы "правильной" резины. Многие компании привлекают клиентов тем, что при покупке именно их шин можно "сэкономить до 5 процентов" топлива.

"Это больше маркетинговый ход, чтобы продать побольше этой резины. Я не видел таких проверенных доводов, что на такой резине у нас идёт больше расход, на такой — меньше. Резина — это в первую очередь безопасность дорожного движения: торможение, контроль за дистанцией и за заносами. Во всех остальных случаях это просто маркетинговый ход", — подчеркнул автоэксперт.

Если автолюбитель использует резину, оптимальную для текущего сезона, то он получит большую безопасность, нежели экономию топлива, подытожил Славнов.

Ранее сообщалось, что, согласно статистике, в РФ один из самых дешёвых ценников на бензин в Европе.