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Как экономить на бензине при поездке на дальние расстояния

Авто

В период летних отпусков многие начинающие автолюбители, проводящие свой отдых "на колёсах", часто задаются вопросом, как сэкономить на бензине при поездке на своей машине на дальние расстояния.

Как экономить на бензине при поездке на дальние расстояния

Ответ на этот вопрос в беседе с Pravda.Ru дал автоэксперт и автоюрист Дмитрий Славнов.

"Такая проблема насущная, все хотят сэкономить. Многие даже покупают какие-то могущественные фильтры, которые якобы ставятся на топливную магистраль, которые способны "заряжать" бензин, чтобы он там прогорел", — отметил обозреватель.

Оптимальная скорость для экономии бензина

По его словам, всё это не работает. Но сэкономить на бензине действительно можно, говорит специалист.

"Опять же это ехать со скоростью 90 км/ч — это самая оптимальная скорость для машин, если мы где-то находимся на трассе. Во-вторых, вставать за грузовыми машинами, потому что там разряженный воздух, и создается такой мешок, то есть нет вот этого воздуха, который нёс бы сопротивление машин", — перечисляет Славнов.

Кондиционер или открытые окна?

Также он советует не газовать, не ускоряться, поскольку частые разгоны ведут к увеличению расхода топлива. Указывает эксперт и на включённый кондиционер, который "съедает" лошадиные силы, а значит, затрачивает ресурс силового агрегата. А его ресурс — это потребление бензина.

"Кто-то говорит, что мы откроем окна, не будем включать кондиционер. Кто-то говорит, что включаем кондиционер, лучше поедем с комфортом, но потеряем бензин. Но опять же, открытые окна тормозят вашу машину. Поэтому лучше включить кондиционер и ехать. Особо много вы там не сэкономите", — советует автоюрист.

Только проверенные заправки

Но самое главное, что он советует — это заправляться на проверенных заправках. Ведь, если топливо хорошее, значит его сгорание в двигателе будет качественное.

"Можно заправиться некачественным топливом, а потом попасть на ремонт двигателя, что никакой экономии это вам не даст. Ну сэкономите вы там 50 рублей с бака бензина, попадаете на ремонт на 150 тысяч", — уверен собеседник издания.

"Экономная" резина - эти миф

Коснулся он и темы "правильной" резины. Многие компании привлекают клиентов тем, что при покупке именно их шин можно "сэкономить до 5 процентов" топлива.

"Это больше маркетинговый ход, чтобы продать побольше этой резины. Я не видел таких проверенных доводов, что на такой резине у нас идёт больше расход, на такой — меньше. Резина — это в первую очередь безопасность дорожного движения: торможение, контроль за дистанцией и за заносами. Во всех остальных случаях это просто маркетинговый ход", — подчеркнул автоэксперт.

Если автолюбитель использует резину, оптимальную для текущего сезона, то он получит большую безопасность, нежели экономию топлива, подытожил Славнов.

Ранее сообщалось, что, согласно статистике, в РФ один из самых дешёвых ценников на бензин в Европе.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Игорь Моржаретто
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