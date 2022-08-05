Красноярские водители заподозрили семейную пару в умышленном создании ДТП

В Красноярском крае водители заподозрили семейную пару в умышленном создании аварий на дорогах ради получения компенсационных выплат. Об этом пишет prmira.ru со ссылкой на юриста Оксану Яковлеву.

Специалист рассказала, что к ней обратились водители, которые назвали себя жертвами автоподставщиков. По их словам, пара красноярцев специально устраивала ДТП.

Так, один из автомобилистов 22 июня попал в аварию в центре города. Как пояснил водитель, он медленно перестраивался с одной полосы на другую, как вдруг в него врезалась девушка. Впоследствии она обвинила его в создании аварийной ситуации.

"В полиции девушка заполняла заявления об аварии без использования образцов, что навело меня на мысль, что она уже не в первый раз попадает в ДТП", — сказал автомобилист.

Юрист выяснила, что пара, которую регулярно упоминали её клиенты, имеет в собственности 12 автомобилей. С 2020 по 2022 год семья 38 раз попадала в аварии. Яковлева намерена привлечь предполагаемых автоподставщиков к ответственности.