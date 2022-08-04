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Эксперты: одна из причин роста числа ДТП летом — замедленная реакция из-за жары

Авто

В Московской области только за июнь 2022 года зафиксировали 359 дорожно-транспортных происшествий. Это больше, чем за любой другой месяц текущего года, сообщают "Вести Подмосковья".

Эксперты: одна из причин роста числа ДТП летом — замедленная реакция из-за жары

В интервью изданию эксперты назвали распространённые причины ДТП в жаркий период. Одна из самых частных аварий — съезд с загородных дорог. Как правило, такие ДТП происходят из-за нарушения скоростного режима.

"Чем выше скорость, тем больше вероятность, что водитель своевременно не заметит препятствие на дороге", — сказал директор департамента безопасности дорожного движения и аналитики "МВС Груп" Александр Домбровский.

Ещё одна причина сезонного роста ДТП — замедленная реакция, утомляемость из-за жары, отсутствие под рукой средства защиты глаз от яркого света.

Кроме того, издание напоминает, что лето — это время отдыха и пикников, поэтому на дорогах иногда встречаются водители, решившие сесть за руль в нетрезвом состоянии. Нередко они становятся виновниками аварий.

По словам гендиректора Союза безопасности дорожного движения Светланы Заболоцкой, в местах установки комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД снижается количество дорожно-транспортных происшествий. Она подчеркнула: с момента внедрения этих систем число аварий в Подмосковье уменьшилось более чем на 30 процентов.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Игорь Моржаретто
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