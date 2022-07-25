Эксперт оценил возможность попасть в тюрьму за вождение без прав

Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев высказался на тему введения в России уголовной ответственности за повторное вождение без прав.

В разговоре с RT автоэксперт признал, что проблема существует: лишённые прав граждане всё равно садятся за руль. Сергей Канаев надеется, что этот закон сделает дороги безопаснее, хотя понимает, что он не понравится людям:

"Не могу сказать, что люди будут рады, но с точки зрения безопасности, я думаю, это должно сыграть свою профилактическую роль".

Напомним, что 25 июля ст. 264.3 Уголовного кодекса России "Управление транспортным средством лицом, лишённым права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость" вступает в силу. Это означает, что при некоторых обстоятельствах систематическое вождение без прав может привести к уголовному заключению сроком от одного до двух лет.