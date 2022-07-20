"АвтоВАЗ" выпустит 1800 Lada Largus из оставшихся на складах запчастей

"АвтоВАЗ" собирается выпустить ограниченную серию Lada Largus. 1800 машин соберут из оставшихся на складах запчастей, заявила пресс-служба компании. Подготовка к выпуску партии машин уже началась: ведутся кузовные работы, а первые машины производитель обещает выставить на продажу уже в конце недели.

Lada Largus на официальном сайте компании в минимальной комплектации без кондиционера стоит 1,2 миллиона рублей. В будущем компания планирует перезапустить постоянный выпуск автомобилей этой серии.

В мае работа "Авто-ВАЗа" была остановлена из-за нехватки комплектующих. После перерыва компания ввела четырехдневную рабочую неделю, возобновила сборку легковушек и выпустила модель Lada Granta Classic 2022 с импортозамещенными деталями.