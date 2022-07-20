"АвтоВАЗ" собирается выпустить ограниченную серию Lada Largus. 1800 машин соберут из оставшихся на складах запчастей, заявила пресс-служба компании. Подготовка к выпуску партии машин уже началась: ведутся кузовные работы, а первые машины производитель обещает выставить на продажу уже в конце недели.
Lada Largus на официальном сайте компании в минимальной комплектации без кондиционера стоит 1,2 миллиона рублей. В будущем компания планирует перезапустить постоянный выпуск автомобилей этой серии.
В мае работа "Авто-ВАЗа" была остановлена из-за нехватки комплектующих. После перерыва компания ввела четырехдневную рабочую неделю, возобновила сборку легковушек и выпустила модель Lada Granta Classic 2022 с импортозамещенными деталями.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Сегодня, когда прозвучало слово "спецоперация", люди искусства рванули из России.