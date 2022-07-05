Автоэксперт дал советы по охлаждению машины: "Не открывайте пробку радиатора"

Автоэксперт и автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с Pravda. Ru объяснил, как правильно охладить автомобиль при высоких температурах.

Специалист по автотранспорту перечислил причины, по которым автомобилю может грозить перегрев. Это может случиться, если забьётся магистраль с охлаждающей жидкостью.

"По техрегламенту завода-изготовителя антифриз (охлаждающую жидкость) необходимо заменять раз в пятилетку или когда машина проезжает 100-150 тысяч километров пробега", — рассказал Славнов.

Он рекомендует сменить охлаждающую жидкость.

Если же перегрев автомобиля случился во время вынужденного простоя в пробке, эксперт советует дать машине остыть и только потом завести и двигаться дальше.

Не исключает Славнов и то, что неприятность с перегревом может случиться из-за залитого радиатора или из-за того, что у радиатора забилась решётка.

"Здесь нет универсального средства. Нужно понимать, из-за чего это произошло и от этого уже отталкиваться. Если перегрелись в пробке, остановитесь, остудите машину, ни в коем случае не открывайте пробку радиатора. Потому что вся жидкость у вас выльется как минимум, как максимум получите ожоги. Просто заглушили машину, часик подождали, остыла — и поехали дальше до ближайшего сервиса, если опять она закипела", — дал советы специалист.

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