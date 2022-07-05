Мантуров: цены на автомобили в России начнут постепенно снижаться

Цены на автомобили в РФ будут постепенно снижаться в течение года, ситуация на этом рынке стабилизируется. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, предпосылок к резким скачкам стоимости машин в России нет. Он напомнил, что цикл производства автомобилей занимает около трёх-четырёх месяцев, поэтому сейчас на рынок выходят транспортные средства, для которых приобретали запчасти и материалы в январе, феврале или марте.

Как пояснил Мантуров, потребители откажутся от покупки автомобилей, если компании будут держать высокие цены "до последнего". Министр считает, что предприятия должны адаптироваться к запросам рынка.

"Для того, чтобы все изменения происходили мягче, мы пошли на меры поддержки спроса", — сказал Мантуров в интервью РИА Новости.

Глава Минпромторга, отвечая на вопрос о том, стоит ли ждать постепенного небольшого снижения цен на автомобили в течение года, подчеркнул: стоимость машин действительно будет уменьшаться, а производители и потребители адаптируются к новой ситуации на рынке.