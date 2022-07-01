В ЛДПР предложили разрешить использовать на автомобильных номерах буквы Z и V

В ЛДПР предлагают добавить Z и V в список букв, которые можно использовать на российских автомобильных номерах.

Как сообщили РИА Новости в думской фракции, такое обращение отправлено главе ГИБДД Михаилу Черникову.

Во фракции полагают, что это будет не только акцией в поддержку армии России, но и даст возможность увеличить объем региональных серий номеров, и реже нужно будет вводить дополнительные региональные коды.

"Номер автомобиля с московской регистрацией мог бы выглядеть, например, так: V076VZ777", — отметили в ЛДПР.

По словам авторов предложения, "никакого нарушения в этом не будет".

"В автомобильных номерах России и так используются только те буквы, которые есть и в кириллице, и в латинице. Это необходимо, чтобы машины с российскими номерами могли выезжать за границу", — подчеркнули в пресс-службе.