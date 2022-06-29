Эксперт счёл бесперспективным законопроект об отмене штрафов за нарушения ПДД

Лидер движения автомобилистов РФ "Свобода выбора" Вячеслав Лысаков в беседе с Pravda.Ru раскритиковал предложение российского парламентария Николая Новичкова, который призвал отменить наказание за некоторые нарушения ПДД.

"Это всего лишь распиаренная инициатива одного депутата, который никогда не занимался данной темой", — сказал эксперт.

По его словам, сейчас члены правительства пытаются второй раз внести новую редакцию всего Кодекса административных правонарушений. Как отметил собеседник издания, в документе свыше 600 страниц.

"Над таким проектом надо работать не один год, готовить поправки ко второму чтению. Я думаю, поэтому законопроект Новичкова отклонят как несвоевременный. Не вижу никакого смысла анализировать детали, так как человек, который внёс документ, не знает всю ситуацию. Вряд ли он получит положительный отзыв правительства", — заключил Лысаков.

Ранее "Известия" сообщили, что Новичков подготовил законопроект, согласно которому российских водителей не станут штрафовать за отсутствие техосмотра. Также депутат предложил отменить санкции за грязный номер, забытые права и невключенный указатель поворота. По мнению члена ГД, документ позволит снизить административную нагрузку.