Сотрудники МВД РФ будут допущены к базе Минздрава, где собраны сведения о заболеваниях россиян. Об этом заявил автоэксперт Игорь Моржаретто, комментируя в интервью Pravda.Ru инициативу о лишении водительских прав при ухудшении здоровья.
По его словам, такая практика в России есть давно. Как пояснил эксперт, несколько тысяч человек ежегодно лишаются прав из-за болезней, которые несовместимы с возможностью управлять автомобилем.
"Помните историю с Марой Багдасарян? У неё аннулировали права из-за эпилепсии. В России будет создана база Минздрава, к которой допустят специалистов МВД. Уполномоченный сотрудник сможет проверять, не состоит ли человек в списке, нет ли у него заболеваний, которые не позволяют управлять машиной. И если такая болезнь есть, человеку просто не выдадут права", — сказал Моржаретто.
Он подчеркнул: в РФ обсуждают возможность создания совместной базы данных Минздрава и МВД уже на протяжении 20 лет.
Ранее стало известно, что правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому ГИБДД сможет лишать водительских прав в случае ухудшения состояния здоровья. До сих пор Минздрав и МВД не обменивались данными, но такой механизм должны разработать к 2023 году, сообщают "Известия".
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