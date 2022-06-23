Эксперты: в Приморье действует большое количество ОПГ в сфере автострахования

Приморский край возглавил рейтинг ДФО по страховому мошенничеству. Во Всероссийском союзе автостраховщиков (ВСС) считают, что преобладание праворульных машин, автоподставщики и недобросовестные юристы — основные факторы, повлиявшие на рост махинаций с полисами ОСАГО.

Как пояснили специалисты, частота страховых случаев в Приморье считается самой высокой среди всех регионов Дальнего Востока. При этом они отметили, что здесь возникла парадоксальная ситуация: с одной стороны, самая большая аварийность в России, а с другой — много законопослушных автомобилистов.

"Всё это говорит о том, что в регионе действует достаточно большое количество организованных преступных групп (ОПГ) в сфере автострахования", — пишет zr.media со ссылкой на экспертов ВСС.

Издание подчёркивает, что на возникновение этой проблемы повлияли следующие факторы:

В Приморье автомобили с правым рулём составляют 80 процентов от всех машин (при ДТП недобросовестные страховщики ориентируется на новые цены на детали и механизмы, хотя во время ремонта используют поддержанные запчасти, а денежную разницу оставляют себе).

Растёт доля оформления ДТП по Европротоколу (фиксация повреждений происходит самостоятельно, что позволяет мошенникам применять разные схемы обмана).