Приморский край возглавил рейтинг ДФО по страховому мошенничеству. Во Всероссийском союзе автостраховщиков (ВСС) считают, что преобладание праворульных машин, автоподставщики и недобросовестные юристы — основные факторы, повлиявшие на рост махинаций с полисами ОСАГО.
Как пояснили специалисты, частота страховых случаев в Приморье считается самой высокой среди всех регионов Дальнего Востока. При этом они отметили, что здесь возникла парадоксальная ситуация: с одной стороны, самая большая аварийность в России, а с другой — много законопослушных автомобилистов.
"Всё это говорит о том, что в регионе действует достаточно большое количество организованных преступных групп (ОПГ) в сфере автострахования", — пишет zr.media со ссылкой на экспертов ВСС.
Издание подчёркивает, что на возникновение этой проблемы повлияли следующие факторы:
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