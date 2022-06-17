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Санкции не помешают производству российских премиальных автомобилей Aurus

Авто

Текущие проблемы с логистикой и запрет на поставку автомобильных комплектующих в Россию не сможет помешать производству Aurus.

Первый российский премиальный бренд Aurus останется на рынке, несмотря на невиданные по размаху антироссийские санкции, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов на Петербургском международном экономическом форуме. Выпуск автомобилей будет продолжен, передаёт его слова портал inkazan.ru.

В настоящий момент с комплектующими производитель испытывает некоторые сложности, но власти региона помогут найти выход, заверил Минниханов.

Aurus первый отечественный премиальный автомобильный бренд. Выпускаемые предприятием модели называют "президентскими", так как машины этой марки используют для служебных поездок президент и премьер-министр Российской Федерации.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Игорь Моржаретто
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