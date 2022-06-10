Орлов: за проезд по мосту Благовещенск — Хэйхэ придётся отдать около 8700 рублей

Средняя стоимость проезда по мосту Благовещенск — Хэйхэ составит 8700 рублей для одного автомобиля. Об этом сообщил глава Амурской области Василий Орлов.

Губернатор отметил, что все тарифы уже утверждены, а концессионная модель рассчитана на 20 лет. По словам Орлова, в течение этого периода мост себя окупит. После этого, пояснил глава Амурской области, тариф будет снижен до размера стоимости содержания сооружения.

"Средняя стоимость проезда одного автомобиля составит 8700 рублей", — сказал Орлов журналистам.

При этом он добавил, что мост строился не для того, чтобы зарабатывать деньги на нём, а для создания инфраструктуры, способствующей развитию бизнеса.

В пятницу, 10 июня, по мосту Благовещенск — Хэйхэ запустили грузовое сообщение. Объект, строящийся с декабря 2016 года, планировали открыть в 2020 году, однако запуск отложили из-за пандемии COVID-19.