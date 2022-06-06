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Автор Антон Уткин

Столичный завод Renault официально вернул себе название "Москвич"

Авто

Московское сборочное предприятие, которым ранее владела французская автомобильная корпорация Renault, официально вернуло себе название "Москвич".

Столичный завод Renault официально вернул себе название "Москвич"

В пятницу, 3 июня, были внесены изменения в единый государственный реестр, согласно которым ЗАО "Рено Россия" переименовано в АО "Московский автомобильный завод "Москвич".

Столичный градоначальник Сергей Собянин ранее обещал, что после перехода предприятия в собственность Москвы, завод займётся сборкой автомобилей под маркой "Москвич". На первое время технологическое шефство над возрожденным брендом возьмёт "КамАЗ".

Судя по официальным сообщениям, уже в этом году на конвейере появятся машины с классическим ДВС, а уже вскоре "Москвич" перейдёт на выпуск электромобилей.

Возглавит возрождённый автомобильный завод бывший заместитель главы Дептранса столицы Дмитрий Пронин.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Игорь Моржаретто
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