Московское сборочное предприятие, которым ранее владела французская автомобильная корпорация Renault, официально вернуло себе название "Москвич".
В пятницу, 3 июня, были внесены изменения в единый государственный реестр, согласно которым ЗАО "Рено Россия" переименовано в АО "Московский автомобильный завод "Москвич".
Столичный градоначальник Сергей Собянин ранее обещал, что после перехода предприятия в собственность Москвы, завод займётся сборкой автомобилей под маркой "Москвич". На первое время технологическое шефство над возрожденным брендом возьмёт "КамАЗ".
Судя по официальным сообщениям, уже в этом году на конвейере появятся машины с классическим ДВС, а уже вскоре "Москвич" перейдёт на выпуск электромобилей.
Возглавит возрождённый автомобильный завод бывший заместитель главы Дептранса столицы Дмитрий Пронин.
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