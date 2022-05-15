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Автор Антон Уткин

Вячеслав Лысаков: российский автопром ждет простой, надежда на Корею и Китай

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Российским автосборочным площадкам нужно готовиться к вынужденном простою, ситуацию может изменить более плотное сотрудничество с корейскими и китайскими компаниями. Таким образом глава движения автомобилистов России "Свобода выбора" Вячеслав Лысаков описал в интервью Pravda.Ru ближайшее будущее отечественного автопрома.

Будем ходить пешком? Вот что стало с авторынком после санкций

Реальный уровень локализации в отечественном автопроме не превышал 30-40%, остальное поставляли западные производители, которые сейчас присоединились к российским санкциям, напомнил Лысаков.

"Запад нам ничего не дает. Поэтому заводы встанут", — отметил эксперт.

Остановка сборочных конвейеров вызовет рост цен на российском рынке, причём касаться это будет не только новых, но и подержанных автомобилей, считает специалист. Потому он советует не торопиться с продажей подержанной машины: в нынешней ситуации авто будут дорожать, и не факт, что взамен получится купить более новый транспорт.

Спасти наш автомобильный рынок, заявил Лысаков, смогут корейские и китайские производители. Южная Корея уже догнала по качеству Европу и Америку, а Китай к этому очень близок и продолжает прогрессировать, отметил специалист. К тому же, по его словам, азиатские компании не упустят занять рынок, с которого добровольно ушли конкуренты.

"Выход для нашего авторынка один — это тесная работа с корейскими и китайскими производителями, которые могут заполнить наш рынок относительно недорогими и качественными изделиями", — резюмировал Лысаков.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Игорь Моржаретто
Темы вячеслав лысаков
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