Автоконцерн Toyota принял решение о возвращении в РФ в 2022 году через Китай

Российские автолюбители до не давнего времени были одними из тех, кто чаще всего в Европе приобретали Toyota Land Cruiser. События на Украине ограничили поставки, но автоконцерн нашёл способ частично вернуться на российский рынок.

Новые Toyota Land Cruiser 300 начнут собирать в Чэнду (Китай). Учитывая, что в самой Поднебесной спрос на "Тойоту" крайне мал, такой шаг может говорить о том, что концерн решил увеличить производственные мощности и наладить параллельный импорт. Запуск производства данной модели позволит поставлять авто на различные рынки, в том числе и в Россию, сообщает портал "АвтоВзгляд".