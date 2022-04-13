Упрощённые модели Lada поступят в продажу в июне

Первые модели АвтоВАЗа в упрощенной комплектации поступят в продажу в июне.

По данным Drom.Ru, изменения коснутся Lada Granta и Lada Niva Legend. Они будут производиться без системы ABS, SOS-комплекса "ЭРА-ГЛОНАСС" и подушки безопасности водителя. При этом АвтоВАЗ не планирует модифицировать Lada Vesta, так как эта модель наиболее зависима от импортных комплектующих и требует более глубоких изменений.

Упрощённая Granta поступит на рынок в июне, спустя месяц в продаже появится измененная Niva Legend. При этом новые модификации будут отвечать требованиям экологического класса "Евро-2", которые перестали действовать в России в 2008 году. По информации Drom, в связи с этим федеральный Минпромторг изменит действующий в стране Техрегламент, который позволит использовать упрощённые модели автомобилей.