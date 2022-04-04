Два российских автозавода Volkswagen Group Rus в Калуге и Нижнем Новгороде планируют вернуться к работе уже через пару месяцев, сообщило издание "Ведомости" со ссылкой на собственные источники.
После начала спецоперации Вооружённых сил РФ в Донбассе руководство компании Volkswagen приняло решение остановить российские заводы с 3 марта. По официальной версии, причиной стали логистические проблемы и перебои с комплектующими. Сотрудники Volkswagen Group Rus получили уведомление о временном простое до 12 мая, сообщает издание "Ведомости".
Планы на скорый перезапуск конвейера пришлось пересмотреть, так как некоторые компоненты ввозились через территорию Украины, а проложить новый маршрут через Польшу не получилось: Варшава отказывается пропускать российские грузы.
Согласно планам руководства компании, комплектующие будут ввозить через Стамбул и Грузию. Окончательно выстроить цепочку поставок получится не раньше середины мая, то есть к июню сборочные производства должны вновь заработать.
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